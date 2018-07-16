Во время ЧМ-2018 не допущено ни одного крупного происшествия

Российские правоохранительные органы не допустили ни одного крупного происшествия во время проведения чемпионата мира по футболу-2018.

Как сообщил президент России Владимир Путин на встрече с представителями Центра международного сотрудничества Межведомственного оперативного штаба по обеспечению безопасности ЧМ-2018, болельщики и туристы чувствовали себя в полной безопасности и при этом могли комфортно передвигаться между российскими городами.

Глава государства поблагодарил сотрудников российских и иностранных спецслужб, сообщив, что безопасность на ЧМ обеспечивали 126 представителей 55 спецслужб и правоохранительных органов 34 государств.

Он добавил, что гости ЧМ не только чувствовали себя в России безопасности, но при этом как россияне, так и иностранные болельщики не сталкивались с излишними ограничениями.