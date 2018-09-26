Во время ЧМ-2018 было предотвращено 170 попыток прорыва на поле

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин отметил, что во время чемпионата мира-2018 было предотвращено 170 попыток прорыва болельщиков на поле. По его словам, это показывает хорошую работу полиции, несмотря на удавшийся забег в финале турнира.

- Вы можете возразить мне, вспомнив о том, что во время финала на поле выбежало несколько человек, но могу вам сказать, что до этого в сумме было предотвращено 170 подобных попыток, - приводит АР слова Моуринью. - Это показатель хорошей работы полиции, которая обеспечивала порядок на стадионах.

Никаких жалоб по вопросам безопасности не было. Во время турнира люди ощущали себя в безопасности. Был найден правильный баланс между безопасностью и комфортом.