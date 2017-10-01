Во время ЧМ-2018 будут представлены российские беспилотные автомобили

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович сообщил, что во время чемпионата мира 2018 года страна представит достижения в сфере беспилотных автомобилей. Он отметил, что Россия придерживается дорожной карты в этом вопросе.

– С радостью хочу сообщить, что Россия придерживается дорожной карты по созданию беспилотной автомобильной платформы, и мы продемонстрируем вам результаты в ходе проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в РФ, - цитирует ТАСС Дворковича.

Отметим, что разработки созданы специалистами НИИ "НАМИ" совместно с ПАО "КамАЗ".

Напомним, чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах на 12 стадионах.