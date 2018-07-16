Во Франции во время празднования победы в ЧМ-2018 разгорелись беспорядки, россияне не пострадали

Во время празднования победы Франции на чемпионате мира по футболу в центре Парижа начались беспорядки. Хулиганы забросали камнями витрины магазинов на Елисейских полях. Полиция применила против хулиганов слезоточивый газ и задержала семь человек. С центральной улицы эвакуировали сотни тысяч болельщиков. К месту подогнали спецтехнику с водометами.

"СЭ" обратился за комментарием в посольство России во Франции:

"К нам за помощью никто не обращался. И насколько известно нам, россияне не пострадали", – отметили в посольстве России.

Напомним, Франция в финале ЧМ-2018 победила Хорватию со счетом 4:2. Встреча прошла на стадионе "Лужники". Франция во второй раз в своей истории стала чемпионом мира. (Андрей СИЗЯКИН)