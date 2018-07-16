Во Франции во время празднования победы на ЧМ-2018 произошли беспорядки

В Париже болельщики устроили празднование победы сборной Франции на чемпионате мира-2018. Во время массовых гуляний неизвестные разгромили витрины магазинов на Елисейских полях, сообщает BFM. Хулиганы попытались проникнуть в супермаркет, чтобы украсть алкогольные напитки.

Полиции пришлось применить слезоточивый газ. В результате возникли мелкие инциденты возле Триумфальной арки. Полицейские там успокаивали толпу при помощи брандспойтов.

В воскресенье сборная Франции в финале ЧМ-2018 обыграла Хорватию - 4:2. Команда повторила успех 1998 года и стала двукратным чемпионом мира.