Во Франции подтвердили, что сборная во время ЧМ-2018 намерена базироваться в Подмосковье

Представитель пресс-службы Федерации футбола Франции Филипп Турнон заявил, что сборная во время чемпионата мира 2018 года планирует базироваться в Подмосковье. По его словам, официально об этом решении будет объявлено после жеребьевки турнира, которая состоится 1 декабря.

Ранее появилась информация о том, что сборная Франции на время мирового первенства разместится в Истре.

- Наши представители приедут в Москву на следующей неделе для того, чтобы посмотреть место, где будет базироваться национальная команда во время чемпионата мира, - цитирует ТАСС Турнона. - В прошлом месяце мы дважды посещали столицу России и нам понравилась одна база. Она находится в Подмосковье, в 60-70 км от Шереметьево. Но официальное решение будет озвучено после жеребьевки группового этапа чемпионата мира.

Напомним, что при жеребьевке чемпионата мира Франция наряду с Россией, Бразилией, Бельгией, Германией, Польшей, Португалией и Аргентиной попадет в первую корзину.

Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.