Внук Тофика Бахрамова будет болеть за сборную Англии на ЧМ-2018

Тофик Бахрамов, 36-летний внук легендарного советского арбитра Тофика Бахрамова, будет болеть за сборную Англии на чемпионате мира-2018.

- Я хочу, чтобы Англия успешно выступила на чеммпионате мира - цитирует Daily Miror Бахрамова-младшего. - Надеюсь, они покажут красивый футбол и желаю им победы. Думаю, мой дед сказал бы то же самое. Благодаря его правильному решению в 1966 году Англия стала чемпионом мира.

Тофик Бахрамов-старший прославился спорным решением в финале чемпионата мира-1966 между Англией и ФРГ (4:2). При счете 2:2 в дополнительное время форвард англичан Джефф Херст пробил по воротам и попал в перекладину. Мяч ударился о землю и вылетел в поле. Главный арбитр Готтфрид Динст не увидел, пересек ли мяч линию ворот, и спросил совета Бахрамова, работавшего в той игре лайнсменом. Тот уверенно показал на центр. Споры о справедливости гола не утихают до сих пор. В январе 2016 года телеканал Sky Sports смоделировал момент удара и пришел к выводу: гол был.