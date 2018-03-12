"Вместо США утвердили Катар". Мировой эксклюзив с Блаттером

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер прервал молчание и дал эксклюзивное интервью "СЭ", в котором сделал ряд громких заявлений. В частности он отметил, что вмешательство Николя Саркози, на тот момент президента Франции, и Мишеля Платини, возглавлявшего УЕФА, помешало воплощению его идеи о проведении чемпионатов мира 2018 и 2022 годов в России и США.

– Насколько серьезны, на ваш взгляд, были попытки отобрать у России право проведения ЧМ? Больше слов, эмоций или существовала реальная угроза?

– Единственная организация, которая может заявить об отмене или переносе чемпионата мира, – это ФИФА. А каковы отношения между ФИФА и Россией все прекрасно видели, когда на днях показали видеоролик – Джанни Инфантино и Владимир Путин играли в футбол.

Очень жаль, что существуют антироссийские настроения. Знаете, мне хотелось, чтобы ЧМ-2018 и ЧМ-2022 прошли бы в России и США. Поддержи мое мнение исполком, так и получилось бы. Но вместо США утвердили Катар. Благодаря действиям Саркози, на тот момент президента Франции, и Платини. Из-за них часть голосов, которые могли получить американцы, отошли к катарцам.

А представляете, как было бы здорово объединить через футбол два таких государства! Жаль, не получилось. Но, повторю и могу повторить еще много раз: никто в ФИФА никогда не ставил под сомнение проведение мирового чемпионата в России. Никогда! (Александр БОБРОВ)

Напомним, ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля, мировое первенство 2022 года - с 21 ноября по 18 декабря.

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