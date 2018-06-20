Вместе мы команда. Командное фото сборной России по прилете в Москву

Сборная России в Твиттере опубликовала командную фотографию по прилете в Москву. Во вторник россияне в Санкт-Петербурге переиграли Египет​ в матче чемпионата мира-2018 (3:1), после чего вылетели в столицу страны.

На среду у подопечных Станислава Черчесова запланирована только вечерняя тренировка в Новогорске. Следующий матч сборная России проведет 25 июня в Самаре – против команды Уругвая.

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