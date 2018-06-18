Власти Волгограда призывают гостей ЧМ беречь здоровье в связи с жарой

Власти Волгограда предупреждают болельщиков и туристов на чемпионате мира о необходимости соблюдать меры безопасности в связи с жаркой погодой.



- Все гостиницы предупреждают гостей о том, что у нас жаркий город и необходимо всегда иметь с собой головной убор и некоторое количество воды. Также у нас на каждом углу будут работать пункты по продаже прохладительных напитков, - цитирует ТАСС слова мэра Волгограда Андрея Косолапова.

Сегодня, 18 июня, в Волгограде пройдет матч группового турнира чемпионата мира между сборными Англии и Туниса, начало - 21.00 по московскому времени. На начало встречи ожидается 27-28 градусов тепла.

Тунис – Англия: чемпионат мира по футболу, 18 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 21.00 (время московское)

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