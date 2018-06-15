Власти Свердловской области запросят в ФИФА разъяснение с пустыми местами на матче Египта и Уругвая

Заместитель губернатора Свердловской области Сергей Швиндт заявил, что руководство региона отправит официальный запрос в ФИФА для прояснения ситуации с пустыми креслами на матче чемпионата мира между сборными Египта и Уругвая (0:1). На игре латиноамериканской и африканской команд присутствовало 27 015 зрителей, но официально было распространено 32 278 билетов.

- Держателем билетной программы является ФИФА, она же определяет цены на билеты, - цитирует ТАСС Швиндта. - Общая вместимость "Екатеринбург- Арены" составляет 35 тысяч человек, но с учетом того, что часть трибун была выделена под прессу, были определенные вырезки [под камеры], поэтому в продажу поступило 30,5 тысяч билетов. На сайте ФИФА свободных билетов на матч Египет - Уругвай в продаже не было. Учитывая сложившуюся ситуацию, я очень надеюсь, что ФИФА прояснит нам этот вопрос.

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