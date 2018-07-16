Власти России после ЧМ ждут увеличения туристического потока на 15 процентов

Вице-премьер РФ по культуре и спорту Ольга Голодец отметила, что чемпионат мира дает прирост ВВП страны. Мировое первенство завершилось накануне, 15 июля. В финале сборная Франции обыграла Хорватию (4:2).

– Какой главный экономический итог чемпионата мира можно отметить? Сумела ли страна заработать на проведении такого глобального события?

– Мы сейчас будем подводить итоги, - цитирует ТАСС Голодец. - Но мы видим, что чемпионат мира дает прирост ВВП. Это определяется абсолютно конкретными цифрами.

– Ожидать ли нам прирост туристической активности после завершения чемпионата мира?

– Да. Мы ожидаем прирост туризма на следующий год около 15 процентов.

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