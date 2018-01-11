Власти РФ прорабатывают ограничение цен на авиабилеты во время чемпионата мира

Министр транспорта Максим Соколов рассказал о том, что кабмин рассматривает возможность законодательного ограничения цен на авиабилеты на время проведения чемпионата мира-2018. При этом он отметил, что дешевые билеты могут раскупить очень быстро.

- Мы прорабатываем с правительством РФ принятие постановления, аналогичного тому, которое было в период проведения Олимпийских игр, где мы ограничивали, условно говоря, тарифы чуть выше среднего, по ценам на авиабилеты в период проведения Чемпионата мира по соответствующим дестинациям, - цитирует "Р-Спорт" Соколова. - Этим комплексом мер надо пользоваться взвешенно, осторожно, и точечными мерами мы все это будем мониторить.

Мы рассчитываем, что "Аэрофлот" перевезет порядка 40% всех болельщиков, поэтому здесь надо говорить не о сверхвысоких, а сверхнизких ценах. Помимо этого в качестве федеральной поддержки впервые в истории чемпионатов мира РФ заявила, что железнодорожный транспорт будет перевозить болельщиков бесплатно. Сейчас около 400 поездов зарезервировано Федеральной пассажирской компанией, и мы планируем перевезти порядка полумиллиона болельщиков бесплатно.