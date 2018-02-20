Власти: проседания грунта под стадионом "Калининград" нет

Проседания грунта под стадионом чемпионата мира-2018 в Калининграде нет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства области. Ранее в СМИ появилась информация, что власти региона обратились с иском к "Балтийской строительной компании", проводившей работы по консолидации, и потребовали обязать подрядчика досыпать слой песка в рамках гарантийных обязательств.

"Никаких проседаний грунтов в настоящее время на острове Октябрьский нет, они все ликвидированы в рамках проектных решений. Все объекты коммуникации, сам стадион, объекты энергетики выполнены на свайном основании, там никаких проседаний нет и не будет", - подчеркнули в пресс-службе.

Представители правительства пояснили, что предметом разбирательства в суде был небольшой участок территории вдали от стадиона, и к нынешней ситуации на острове отношения не имеют.

В Калининграде пройдут четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Хорватия – Нигерия (16 июня),Сербия – Швейцария (22 июня), Испания– Марокко (25 июня), Англия – Бельгия (28 июня).