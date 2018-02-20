18:42 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Власти: проседания грунта под стадионом "Калининград" нет


Проседания грунта под стадионом чемпионата мира-2018 в Калининграде нет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства области. Ранее в СМИ появилась информация, что власти региона обратились с иском к "Балтийской строительной компании", проводившей работы по консолидации, и потребовали обязать подрядчика досыпать слой песка в рамках гарантийных обязательств.

"Никаких проседаний грунтов в настоящее время на острове Октябрьский нет, они все ликвидированы в рамках проектных решений. Все объекты коммуникации, сам стадион, объекты энергетики выполнены на свайном основании, там никаких проседаний нет и не будет", - подчеркнули в пресс-службе.

Представители правительства пояснили, что предметом разбирательства в суде был небольшой участок территории вдали от стадиона, и к нынешней ситуации на острове отношения не имеют.

В Калининграде пройдут четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Хорватия  Нигерия (16 июня),Сербия  Швейцария (22 июня), Испания Марокко (25 июня), Англия  Бельгия (28 июня).

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4974919

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