Власти Подмосковья очистят маршруты ЧМ-2018 от борщевика

Власти Московской области намерены очистить от борщевика территории, прилегающие к маршрутам следования команд чемпионата мира-2018, сообщает ТАСС со ссылкой на министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрея Разина. Он попросил губернатора поручить органам местного самоуправления создать дорожные карты по обработке земли, примыкающей к трассам, по которым будут перемещаться участники ЧМ-2018, до 1 апреля 2018 года.
- Приоритетом является проведение чемпионата мира, - сказал Разин. - Мы с коллегами из Министерства спорта получили все маршруты следования команд, и до каждого муниципального образования довели планы по тем землям, которые нужно в первую очередь ввести в оборот и побороться с борщевиком Сосновского.
ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля.
shpasic
даже базу в Тарасовку от "борщевика" очистят?))
18:21
Боснийский рефери
...И побороться с борщевиком Сосновского... Рассмешил! Если бы это не было так грустно...
18:11
wako53
Саня, вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации. Сайт - 1einsider.com
17:29
Igrok Igorek
Ну-ка, ну-ка ))) Они хоть знают, что это за хрень такая - борщевик!? Его с корнями надо выжигать, землю на пять раз перепахивать и снова все обрабатывать! Ввезли эту гниду - и теперь она везде! А тут только маршруты-дорожки... позорище!
17:15