17:09 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Власти Подмосковья очистят маршруты ЧМ-2018 от борщевика

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Власти Московской области намерены очистить от борщевика территории, прилегающие к маршрутам следования команд чемпионата мира-2018, сообщает ТАСС со ссылкой на министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрея Разина. Он попросил губернатора поручить органам местного самоуправления создать дорожные карты по обработке земли, примыкающей к трассам, по которым будут перемещаться участники ЧМ-2018, до 1 апреля 2018 года.

- Приоритетом является проведение чемпионата мира, - сказал Разин. - Мы с коллегами из Министерства спорта получили все маршруты следования команд, и до каждого муниципального образования довели планы по тем землям, которые нужно в первую очередь ввести в оборот и побороться с борщевиком Сосновского.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля.

Дополнительная информация

http://tass.ru/obschestvo/5025178

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КОММЕНТАРИИ (4)
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shpasic

даже базу в Тарасовку от "борщевика" очистят?))

18:21

Боснийский рефери

...И побороться с борщевиком Сосновского... Рассмешил! Если бы это не было так грустно...

18:11

wako53

Саня, вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации. Сайт - 1einsider.com

17:29

Igrok Igorek

Ну-ка, ну-ка ))) Они хоть знают, что это за хрень такая - борщевик!? Его с корнями надо выжигать, землю на пять раз перепахивать и снова все обрабатывать! Ввезли эту гниду - и теперь она везде! А тут только маршруты-дорожки... позорище!

17:15

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