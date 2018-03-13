Власти Подмосковья очистят маршруты ЧМ-2018 от борщевика

Власти Московской области намерены очистить от борщевика территории, прилегающие к маршрутам следования команд чемпионата мира-2018, сообщает ТАСС со ссылкой на министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрея Разина. Он попросил губернатора поручить органам местного самоуправления создать дорожные карты по обработке земли, примыкающей к трассам, по которым будут перемещаться участники ЧМ-2018, до 1 апреля 2018 года.

- Приоритетом является проведение чемпионата мира, - сказал Разин. - Мы с коллегами из Министерства спорта получили все маршруты следования команд, и до каждого муниципального образования довели планы по тем землям, которые нужно в первую очередь ввести в оборот и побороться с борщевиком Сосновского.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля.