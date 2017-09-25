Власти Петербурга выделят 2,5 миллиарда на подготовку к ЧМ в 2018 году

Власти Санкт-Петербурга запланировали в бюджете на 2018 год 2,5 миллиарда рублей на подготовку к чемпионату мира-2018, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя городского комитета финансов Алексея Корабельникова. В 2017 году в бюджете на ЧМ-2018 было заложено 4,5 миллиарда.

Средства будут направлены на окончание строительства метро в районе стадиона, волонтерское сопровождение мероприятия, оформление и благоустройство города, транспортное обслуживание стадиона. Также данная сумма включает около 600 миллионов рублей расходов на создание дополнительных пунктов контроля на стадионе и других временных сооружений, которые понадобятся в связи с увеличением количества болельщиков по сравнению с Кубком конфедераций.

При этом Корабельников уточнил, что заявка от комитета по строительству на 400 миллионов рублей в виде субсидий на демонтаж временных конструкций у стадиона не поступала.

- Финансирование на 400 миллионов рублей - это отдельный вопрос, заявка от комитета не поступала, видимо окончательное решение еще не принято, - сказал он.

Санкт-Петербург примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018, включая игру сборной России, а также встречу 1/8 финала, полуфинал и поединок за бронзу.