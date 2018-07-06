Власти Петербурга решили закрасить граффити с Черчесовым накануне матча ЧМ с Хорватией

Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга предписала закрасить граффити с портретом главного тренера сборной России Станислава Черчесова из-за жалоб местных жителей, сообщает "Интерфакс".

Напомним, граффити с изображением Черчесова и цитатой из песни группы "Ленинград" появилась на подстанции ПАО "Ленэнерго" после матча группового этапа чемпионата мира с Египтом (3:1).

- Портрет уже предписано закрасить, так как жалоба поступила, - заявили в пресс-службе администрации Петроградского района. - Подстанция принадлежит ПАО "Ленэнерго", поэтому все дальнейшие манипуляции - закрашивать или не закрашивать - зависят от них.

В свою очередь в пресс-службе "Ленэнерго" надеются договориться с администрацией и закрасить граффити после окончания чемпионата мира 15 июля.

Ранее сообщалось, что житель Петроградского района на портале "Наш Санкт-Петербург" потребовал закрасить портрет Черчесова, поскольку "стыдно за местный стрит-арт". Заявителя поддержали еще 430 человек.

7 июля сборная России сыграет в 1/4 финала ЧМ против Хорватии.

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)