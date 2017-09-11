Власти Перу попросили перенести матч с Аргентиной с "Бомбонеры"

Футбольная ассоциация Перу (PFF) попросила ФИФА перенести матч отборочного турнира чемпионата мира 2018 года национальной команды против Аргентины со стадиона "Бомбонера", сообщает АП. По информации источника, национальная организация мотивировала свое решение тем, что принимающая сторона может не обеспечить безопасность на арене в Буэнос-Айресе.

Отмечается, что запрос перуанцев адресован лично генеральному секретарю ФИФА Фатме Самуре.

Обеспокоенность PFF связана с тем, что в 2015 году правоохранительные органы не смогли обеспечить безопасность на матче "Бока Хуниорс" - "Ривер Плейт", который прошел на "Бомбонере". Встреча была прервана из-за нападения фанатов на игроков "Ривер Плейта". По данным СМИ, в сторону футболистов был распылен слезоточивый газ.

На данный момент официальной реакции ФИФА не запрос Футбольной ассоциации Перу не последовало.

Матч Аргентина - Перу запланирован 5 октября, встреча должна пройти на стадионе "Бомбонере".