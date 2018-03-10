Власти Нижнего Новгорода выделят 37 миллионов рублей на оформление к ЧМ-2018

Администрация Нижнего Новгорода планирует направить 37,2 миллиона рублей на декоративно-художественное оформление города к чемпионату мира-2018, сообщает progorodnn.ru со ссылкой на сайт Госзакупок. Торги назначены на 29 марта. Победитель конкурса должен будет добавить в оформление более чем 2300 панелей с информационными материалами. Все они должны быть смонтированы до 1 июня, а обслуживать их подрядчик должен до 15 августа.

"Нижний Новгород" примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Швеция - Корея (18 июня), Аргентина - Хорватия (21 июня), Англия - Панама (24 июня), Швейцария - Коста-Рика (27 июня). Также на стадионе пройдут матч 1/8 финала (1 июля) и четвертьфинал (6 июля).