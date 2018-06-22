Власти Нижнего Новгорода помогли болельщикам, которые забронировали номер в несуществующем отеле

Нижегородские власти помогли гостям ЧМ-2018, забронировавшим номер в несуществующем отеле.

- Туристам, забронировавшим номера в несуществующей гостинице по данному адресу, была оказана помощь в подборе альтернативных вариантов размещения,- цитирует пресс-службу администрации города ТАСС. - Сотрудниками управления МВД России по Нижегородской области в настоящее время проводится проверка по данному инциденту.

Ранее сообщалось, что болельщики из Швеции и Аргентины забронировали номера в гостинице Savinn Hotel, расположенной по адресу улица Алексеевская, 13. Однако по указанному адресу такого объекта не оказалось.

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