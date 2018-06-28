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Власти Москвы усилили меры безопасности на Никольской улице


Власти Москвы ради усиления безопасности установили на Никольской улице рамки металлоискателя на время проведения чемпионата мира, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимира Черникова. Никольская, которая примыкает к Красной площади, стала неофициальной фан-зоной, где полюбили собираться тысячи болельщиков.

- В качестве усиления мер безопасности 27 июня были поставлены рамки в районе улицы Лубянка, - заявил Черников. - Все спокойно работает, рамки справляются, ГУВД Москвы приняло такое решение, и мы его поддержали.

Рамки будут убраны по окончанию чемпионата мира 15 июля.

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