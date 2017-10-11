Власти Москвы потратят 830 миллионов рублей на бесплатный Wi-Fi к ЧМ-2018

Мэрия Москвы намерена потратить 830 миллионов рублей для установки к ЧМ-2018 сети бесплатного Wi-Fi в публичных местах и его работы на протяжении двух лет, сообщают "Ведомости". Интернет будет доступен на улицах, в столичных домах культуры, а также в вузах, музеях и парках. Для каждой из трех категорий городские власти выбрали отдельных исполнителей.
Конкурс на строительство 2 тысяч уличных точек доступа выиграл провайдер "Престиж-интернет". Мэрия заключит с ним контракт на 333 миллиона рублей. Отмечается, что на сегодняшний день компания обеспечивает покрытие 64 процента территории внутри Бульварного кольца и 30 – внутри Садового кольца.
Организацией бесплатного Wi-Fi в московских домах культуры займется компания "Цифра один". На контракт с ней из городского бюджета выделят до 348 миллионов. Бесплатный интернет в вузах, музеях и парках обеспечат "Вымпелком", МГТС и "Сетел". Для реализации контракта компаниям выделят 15,6 миллиона, 54,3 миллиона и 79 миллионов.
Дополнительная информация
https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/10/11/737373-moskvu-wifi
old grumbler
да уж... чего то так мало тратят это наверно от Московской скромности....
18:59
old grumbler
а как же пенсионеры о которых сектанты плачут постоянно?????????????????????????7
18:53
Millwall82
Кхм в Мск как раз проблем с вифи никогда не было, везде практически точки доступа, даже в Медведково и Ясенево.
18:51
shpasic
830 миллионов - это практический даром))
18:31
Flamenco
скорей всего WiFi с полетом по всему земному шару, с путешествием на марс и обратно)))
18:24