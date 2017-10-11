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Власти Москвы потратят 830 миллионов рублей на бесплатный Wi-Fi к ЧМ-2018

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Мэрия Москвы намерена потратить 830 миллионов рублей для установки к ЧМ-2018 сети бесплатного Wi-Fi в публичных местах и его работы на протяжении двух лет, сообщают "Ведомости". Интернет будет доступен на улицах, в столичных домах культуры, а также в вузах, музеях и парках. Для каждой из трех категорий городские власти выбрали отдельных исполнителей.

Конкурс на строительство 2 тысяч уличных точек доступа выиграл провайдер "Престиж-интернет". Мэрия заключит с ним контракт на 333 миллиона рублей. Отмечается, что на сегодняшний день компания обеспечивает покрытие 64 процента территории внутри Бульварного кольца и 30 – внутри Садового кольца.

Организацией бесплатного Wi-Fi в московских домах культуры займется компания "Цифра один". На контракт с ней из городского бюджета выделят до 348 миллионов. Бесплатный интернет в вузах, музеях и парках обеспечат "Вымпелком", МГТС и "Сетел". Для реализации контракта компаниям выделят 15,6 миллиона, 54,3 миллиона и 79 миллионов.

Дополнительная информация

https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/10/11/737373-moskvu-wifi

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (5)
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old grumbler

да уж... чего то так мало тратят это наверно от Московской скромности....

18:59

old grumbler

а как же пенсионеры о которых сектанты плачут постоянно?????????????????????????7

18:53

Millwall82

Кхм в Мск как раз проблем с вифи никогда не было, везде практически точки доступа, даже в Медведково и Ясенево.

18:51

shpasic

830 миллионов - это практический даром))

18:31

Flamenco

скорей всего WiFi с полетом по всему земному шару, с путешествием на марс и обратно)))

18:24