Власти Москвы оценили стоимость реконструкции "Лужников" в 26,6 миллиарда рублей

Глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев назвал сумму, которая была потрачена не реконструкцию главной арены чемпионата мира-2018 – стадиона "Лужники". Он отметил, что изначально планировалось снести здание и построить на его месте новую арену.

– Стоимость работ составила 26,6 миллиарда рублей, – цитируют "Известия" Бочкарева. – Общемировая практика показывает, что из всех масштабных строительных проектов 74 процентов имеют отставание по сроку, 64 процента – превышение по бюджету, а 17 процентов вообще не доходят до завершения. Реконструкция "Лужников" входит в 10 процентов мировых проектов за всю историю, реализованных в срок и с сохранением бюджета.

Первоначальный проект реконструкции предполагал снос здания 1956 года. Но мэр принял важное градостроительное решение – сохранить исторический фасад, который стал визитной карточкой города.

Чемпионат мира-2018 проходит с 14 июня по 15 июля. На групповом этапе "Лужники" приняли 4 игры – Россия – Саудовская Аравия (5:0), Германия – Мексика (0:1), Португалия – Марокко (1:0) и Дания – Франция (0:0). Следующей игрой на стадионе будет встреча 1/8 финала – 1 июля на поле выйдут сборные России и Испании.

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