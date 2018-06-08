Власти Калининграда назвали причину отмены концерта Земфиры во время ЧМ-2018

Концерт Земфиры во время чемпионата мира-2018 в Калининграде отменен из-за контрактных разногласий между организаторами и подрядчиком проведения концерта в фан-зоне, где должно было состояться мероприятие, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя правительства города.



- Этот концерт был организован в рамках программы фан-зоны. Сам концерт должен был проходить между играми ЧМ-2018, - заявил представитель властей Калининграда. - Между организаторами и подрядчиком возникли какие-то контрактные разногласия… Это не решение властей против Земфиры, это контрактный вопрос.



Сегодня Земфира сообщила, что ее концерты в Калининграде и Нижнем Новгороде отменены из-за запрета проведения мероприятий на крытых площадках во время чемпионата мира-2018. По сведениям артистки, в отмене виноваты городские власти.

Ранее стало известно, что другая представительница рок-сцены Юлия Чичерина получила запрет на участие в фан-фестивал в Ростове-на-Дону от ФИФА. В организации объяснили это тем, что певица ассоциируется с военной тематикой.

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