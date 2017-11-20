Власти города выделят 250 миллионов на перенос медиацентра на стадионе "Санкт-Петербург"

Власти Санкт-Петербурга выделят 250 миллионов рублей на перенос медиацентра одноименного стадиона, из-за которого не могут выдвинуть выкатное поле из чаши арены.

– 250 миллионов рублей пойдет на перенос медиацентра, – приводит ТАСС слова председателя комитета финансов Санкт-Петербурга Алексея Корабельникова. – Принято решение вице-премьером, что это будет сделано. Частично это будет финансироваться за счет федерального бюджета, частично – за счет бюджета города.

По словам Корабельникова, из федерального бюджета может быть выделена аналогичная сумма, но точно это станет известно после утверждения бюджета во втором чтении. Ранее комитет по строительству Петербурга сообщал, что стоимость работ окончательно не определена, но называлась предварительная сумма – порядка 432 миллионов рублей.

Строительство стадиона "Санкт-Петербург" началось в 2007 году, на объекте дважды менялся генподрядчик, сроки сдачи переносились. Стоимость уникальной арены с выкатным полем и раздвижной крышей изначально составляла 6,7 миллиарда рублей, последней сметной стоимостью называлась сумма в 43 миллиарда рублей.