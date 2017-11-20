Власти города выделят 250 миллионов на перенос медиацентра на стадионе "Санкт-Петербург"

Власти Санкт-Петербурга выделят 250 миллионов рублей на перенос медиацентра одноименного стадиона, из-за которого не могут выдвинуть выкатное поле из чаши арены.
– 250 миллионов рублей пойдет на перенос медиацентра, – приводит ТАСС слова председателя комитета финансов Санкт-Петербурга Алексея Корабельникова. – Принято решение вице-премьером, что это будет сделано. Частично это будет финансироваться за счет федерального бюджета, частично – за счет бюджета города.
По словам Корабельникова, из федерального бюджета может быть выделена аналогичная сумма, но точно это станет известно после утверждения бюджета во втором чтении. Ранее комитет по строительству Петербурга сообщал, что стоимость работ окончательно не определена, но называлась предварительная сумма – порядка 432 миллионов рублей.
Строительство стадиона "Санкт-Петербург" началось в 2007 году, на объекте дважды менялся генподрядчик, сроки сдачи переносились. Стоимость уникальной арены с выкатным полем и раздвижной крышей изначально составляла 6,7 миллиарда рублей, последней сметной стоимостью называлась сумма в 43 миллиарда рублей.
old grumbler
...Сестра назови имя!!!!! ...Сестра имя!!!!
18:32
old grumbler
Ибо никто и никогда не отвечает за "быстрые" решения... ...зачем построили его на месте куда должно выкатываться поле???????? Кто был этот великий человек принявший это решение????? Назовите имя столь дорогого для города архитектора????
18:31
такой секой
Всего то, лучше перестройте стадион изнутри как Лужники, ещё время есть!
18:19
.KiddoK.
Я за 10млн готов сжечь старый медтацентр,а Вы за ярд новый построите!
18:10
баламошка
Распил-Арена - дочь Дьявола и она не остановится в своих прегрешениях. Сжечь ведьму!!
18:00
Kolchak
Как эти бараны строили? Построили дом, а про поле забыли? Лучше бы мне хоть десятую часть передали...
17:42
Andre_Saratov
Прорва-Арена.
17:41
fk-47
А почему не из федерального бюджета как строительство лужников в москве?
17:39