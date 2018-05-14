14:21 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Власти Германии призывают Россию пустить Зеппельта на ЧМ-2018

17

Правительство Германии призвало допустить немецкого журналиста Хайо Зеппельта к освещению чемпионата мира в России. Ранее автору серии фильмов о нарушениях допинговых правил в России было отказано во въезде в РФ на ЧМ-2018.

– Мы считаем, что решение российской стороны о невыдаче визы господину Зеппельту является ошибкой, – цитирует AFP пресс-секретаря канцлера Германии Ангелы Меркель Штеффена Зайбера. – Мы призываем власти России допустить немецкого журналиста к освещению чемпионата мира.

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Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
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КОММЕНТАРИИ (17)
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Pleafant

Свои призывы Меркель может обратить к Украине,которая банит всех подряд.

15:20

shur

maximus_____________ Намекаешь на кирпич, который на голову упадет?

15:16

maximus

Дурачки..., ему же лучше, что не пускают...

15:11

shur

Только после публичных извинений за вранье на весь мир. И точка.

15:03

Гарлемский Кудесник

Тёте Юлии Скрипаль визу в Великобританию, на визу Зеппельту в Россию. Допуск к Скрипалям, на аккредитацию на футбол.

15:01

Flamenco

Членпелта держите у себя на лужайке

14:57

ustin007

нет и точка!

14:52

Serg19700

Да, объяснить им, что это чисто технически. Не хватает сотрудников. И потому ни как не получится. А то подумают еще, что специально его не пускают.

14:51

Митяй.КБ

У нас своих собак много,еще и эту не хватало

14:47

цска 19781978

лилупу ему на воротник

14:44

Xen1um

Нет

14:44

shpasic

так ему визу должны были выдать те четверо дипломатов, которых Германия выслала. теперь без них никак((

14:43

Тропическая гемангиома Мовсисяна

это персональные санкции против русофоба и лжесвидетеля)))

14:40

на_заборе_мелом

Papa-psix----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- полностью согласен

14:39

Papa-psix

только после того как публично признает, что все его обвинения не имеют никаких доказательств и не стоят ломаного гроша..

14:38

баламошка

Вконец оборзели. Постоянно вводят политические и экономические санкции против России, но при этом ещё чего-то просят.

14:36

Flo

А не бояться власти те, что не выпустят?

14:33

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