Власти Германии призывают Россию пустить Зеппельта на ЧМ-2018

Правительство Германии призвало допустить немецкого журналиста Хайо Зеппельта к освещению чемпионата мира в России. Ранее автору серии фильмов о нарушениях допинговых правил в России было отказано во въезде в РФ на ЧМ-2018.
– Мы считаем, что решение российской стороны о невыдаче визы господину Зеппельту является ошибкой, – цитирует AFP пресс-секретаря канцлера Германии Ангелы Меркель Штеффена Зайбера. – Мы призываем власти России допустить немецкого журналиста к освещению чемпионата мира.
Pleafant
Свои призывы Меркель может обратить к Украине,которая банит всех подряд.
15:20
shur
maximus_____________ Намекаешь на кирпич, который на голову упадет?
15:16
maximus
Дурачки..., ему же лучше, что не пускают...
15:11
shur
Только после публичных извинений за вранье на весь мир. И точка.
15:03
Гарлемский Кудесник
Тёте Юлии Скрипаль визу в Великобританию, на визу Зеппельту в Россию. Допуск к Скрипалям, на аккредитацию на футбол.
15:01
Flamenco
Членпелта держите у себя на лужайке
14:57
ustin007
нет и точка!
14:52
Serg19700
Да, объяснить им, что это чисто технически. Не хватает сотрудников. И потому ни как не получится. А то подумают еще, что специально его не пускают.
14:51
Митяй.КБ
У нас своих собак много,еще и эту не хватало
14:47
цска 19781978
лилупу ему на воротник
14:44
Xen1um
Нет
14:44
shpasic
так ему визу должны были выдать те четверо дипломатов, которых Германия выслала. теперь без них никак((
14:43
Тропическая гемангиома Мовсисяна
это персональные санкции против русофоба и лжесвидетеля)))
14:40
на_заборе_мелом
Papa-psix----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- полностью согласен
14:39
Papa-psix
только после того как публично признает, что все его обвинения не имеют никаких доказательств и не стоят ломаного гроша..
14:38
баламошка
Вконец оборзели. Постоянно вводят политические и экономические санкции против России, но при этом ещё чего-то просят.
14:36
Flo
А не бояться власти те, что не выпустят?
14:33