Власти Германии призывают Россию пустить Зеппельта на ЧМ-2018

Правительство Германии призвало допустить немецкого журналиста Хайо Зеппельта к освещению чемпионата мира в России. Ранее автору серии фильмов о нарушениях допинговых правил в России было отказано во въезде в РФ на ЧМ-2018.

– Мы считаем, что решение российской стороны о невыдаче визы господину Зеппельту является ошибкой, – цитирует AFP пресс-секретаря канцлера Германии Ангелы Меркель Штеффена Зайбера. – Мы призываем власти России допустить немецкого журналиста к освещению чемпионата мира.