Власти Аргентины намерены плотно сотрудничать с Россией по делу об избиении хорвата на ЧМ

Глава футбольного отдела министерства безопасности Аргентины Гильермо Мадеро отметил, что ведется активное сотрудничество с российской стороной, чтобы разобраться в ситуации с нападением четырех аргентинцев на хорвата во время матча чемпионата мира-2018. Ранее министр безопасности Аргентины попросила Россию депортировать этих болельщиков.

– Мы будем плотно сотрудничать с российскими властями, чтобы как можно скорее разобраться в этом, пресечь подобные явления и отправить таких людей в Аргентину немедленно, – цитирует L’Equipe Мадеро.

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