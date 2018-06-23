Владислав Радимов: "Шероховатостей в игре сборной России еще достаточно"

Известный в прошлом футболист, а ныне тренер и эксперт Владислав Радимов специально для "Спорт-Экспресса" прокомментировал игру сборной России в обороне в первых двух матчах чемпионата мира. Россияне победили команды Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1) и досрочно вышли в плей-офф первенства планеты.



- Мне нравится, что в обороне играем строго, собранно, сохраняем концентрацию с первой до последней минуты. Это видно и по глазам ребят.

Впрочем, шероховатостей еще достаточно. В середине поля по-прежнему очень часто теряем мяч в простых ситуациях. Многие атаки не доводим до конца. Главный же вопрос – выдержим ли мы и дальше игру в таком ритме? Смотримся-то настолько хорошо, что даже страшно. Глядишь на Самедова, который 90 минут без остановки носится от флажка до флажка, и думаешь: да он и в молодости так не бегал!, - написал Радимов в своей колонке.



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Сборная России на чемпионате мира по футболу