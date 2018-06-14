Владислав Радимов: "Россия победит 2:0, а Смолов забьет один из мячей"

Бывший полузащитник "Зенита" и сборной России Владислав Радимов дал прогноз перед матчем открытия чемпионата мира Россия - Саудовская Аравия.

- Жду победы сборной России, потому что мы находимся дома, наша команда сильнее саудовцев, и как любой российский болельщик я за нее болею и в нее верю. От самого турнира жду большого праздника, хочу им наслаждаться, и пусть выиграет сильнейший.

- Какой будет окончательный счет?

- 2:0 Россия победит. Один из мячей забьет Смолов.

Игра пройдет на стадионе "Лужники" в Москве. Встреча начнется в 18.00 по московскому времени. (Арман МКРТЧЯН)

Россия – Саудовская Аравия: онлайн-трансляция матча - 14 июня в 18.00 по московскому времени. Москва, "Лужники"

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