22:38 14 июля | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Владислав Радимов - о финале ЧМ-2018: "Надо болеть за хорватов"


Бывший полузащитник сборной России  Владислав Радимов считает, что в финале чемпионата мира следует поддержать национальную команду Хорватии. В заключительном матче турнира хорваты встретятся с Францией в московских "Лужниках".

Кто-нибудь знает, действующие чемпионы мира играли в российской премьер-лиге когда-нибудь? Если нет, надо болеть за хорватов и Чорлуку! - написал Радимов в своем Твиттере.

Ведран Чорлука является защитником "Локомотива".

Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча - начало в 18.00 (время московское)

Франция - Хорватия

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