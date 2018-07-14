Владислав Радимов - о финале ЧМ-2018: "Надо болеть за хорватов"

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов считает, что в финале чемпионата мира следует поддержать национальную команду Хорватии. В заключительном матче турнира хорваты встретятся с Францией в московских "Лужниках".

- Кто-нибудь знает, действующие чемпионы мира играли в российской премьер-лиге когда-нибудь? Если нет, надо болеть за хорватов и Чорлуку! - написал Радимов в своем Твиттере.

Кто нидь знает , действующие чемпионы мира играли в российской премьер-лиге когда-нидь? Если нет, надо болеть за Хорватов и Чорлуку!-)) – Владислав Радимов (@radimov02) 14 июля 2018 г.

Ведран Чорлука является защитником "Локомотива".

Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча - начало в 18.00 (время московское)

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