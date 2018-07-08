Владислав Радимов: "Мариу Фернандес был лучшим из всех бразильцев на ЧМ"

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов в интервью "СЭ" отметил, что Мариу Фернандес провел чемпионат мира на высочайшем уровне. Также экс-хавбек выделил в составе национальной команды Игоря Акинфеева, Сергея Игнашевича и Дениса Черышева.
Накануне сборная России в 1/4 финала ЧМ-2018 уступила Хорватии (2:2, 3:4 – по пенальти).
– Кого в российской сборной отметите?
– Пожалуй, Мариу Фернандеса, который вообще весь турнир провел на высочайшем уровне. Даже так скажу – из всех бразильцев на чемпионате мира лучшим был именно он.
– А из наших?
– Первый – Акинфеев. Почему – не стоит объяснять, здесь без лишних слов все ясно. Второй – Игнашевич. Его возвращение сразу добавило обороне надежности. 14 июля стукнет 39, но пройти Серегу практически невозможно. Шутили с Зыряновым: "Игнашевич – это стена! Старенькая, дряхлая, всеми любимая…" Ну а третий – Черышев.
– Удивил?
– Еще бы! Честно, не ожидал от него такой результативности. Да и забивал очень красивые голы. Для меня игра Дениса – одно из открытий чемпионата. Испанский приятель, с которым когда-то за "Сарагосу" играли, написал после матча: "Не исключаю, что теперь Черышев вернется в "Реал".
Полная версия интервью Владислава Радимова
Чемпионы наших сердец // Спасибо, парни. Вы – лучшие //
Станислав Черчесов: "Мы заставили страну влюбиться в сборную"
Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //
Все о сборной России по футболу на ЧМ-2018 – здесь //
ЧМ-2018: сетка плей-офф – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь
- Сергей Игнашевич
- Игорь Акинфеев
- Владислав Радимов
- Сборная России (футбол)
- ЧМ-2018
- Сборная Хорватии (Футбол)
- Денис Черышев
- Мариу Фернандес