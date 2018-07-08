Владислав Радимов: "Для Головина "Атлетико" мог бы стать трамплином в более сильный клуб"

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов считает, что истоки неудачной игры Федора Смолова на чемпионате мира лежат в его действиях в матче открытия турнира против Саудовской Аравии (5:0). Экс-хавбек также поделился мнением о перспективах игроков национальной команды заиграть в европейских клубах.

Накануне сборная России в 1/4 финала ЧМ-2018 уступила Хорватии (2:2, 3:4 – по пенальти).

– В чем причина неудачной игры Смолова?

– Мне кажется, в матче с Саудовской Аравией он повел себя не совсем правильно. Вышел каким-то несобранным, не до конца доигрывал эпизоды. На его фоне Дзюба выглядел совершенно иначе, проявил запредельную самоотдачу, сразу гол забил. И Черчесов пересмотрел расклад в атаке, решил сделать ставку уже на Артема. Вот так за одну игру Смолов потерял место в составе. Сам дал повод – а Дзюба шанс не упустил.

– Головин, судя по всему, отправляется в "Челси". Кто еще из наших футболистов может быть интересен европейским клубам?

– Акинфееву, наверное, уже поздно уезжать. Да и не нужно. Лучше остаться в ЦСКА до конца карьеры. Если Дзюбу в Англию заберут, это будет правильно. А вот Головину, на мой взгляд, идеально подошел бы испанский чемпионат. Играть там легче, футбол более техничный. Команда уровня "Атлетико", "Севильи", "Валенсии" могла бы стать для него трамплином в более сильный клуб. Наверняка будет востребован в Европе и Мариу Фернандес. (Александр КРУЖКОВ)

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