Владислав Игнатьев: "Удивился своему вызову в сборную России"

Полузащитник "Локомотива" Владислав Игнатьев отметил, что не ожидал вызова в сборную Россию на матчи против Испании и Аргентины. Хавбек также добавил, что он счастлив этому событию.

- Чуть-чуть удивлен, я не знал о своем вызове, даже не ожидал такой приятной новости, - цитирует ТАСС Игнатьева. - Здорово, предстоят интересные матчи с сильными соперниками, я счастлив. Лучше сыграть с Аргентиной и Испанией, чем с командами уровнем пониже. Мы сможем проверить свой уровень на фоне таких сборных.

Напомним, что Россия сыграет с Аргентиной 11 ноября в Москве, с Испанией - 14 ноября в Санкт-Петербурге.

Состав сборной - здесь