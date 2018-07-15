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Владимир Жириновский: "Вида - недоумок или детдомовский. Пусть ко мне придет завтра в Госдуму"

Марио Манджукич (слева) и Домагой Вида. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Марио Манджукич (слева) и Домагой Вида. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"

Российский политик Владимир Жириновский в интервью "СЭ" высказал свое мнение об инциденте с участием защитника сборной Хорватии Домагоем Видой, который после матча 1/4 финала ЧМ-2018 против России (2:2, пенальти - 4:3) на видео прокричал "Слава Украине".

ФИФА никак не санкционировала 29-летнего игрока, он отделался предупреждением.

- Хорватия победит 1:0. Потому что ребята молодые, задорные, а французы гнилье, - отметил Жириновский. - Они всех предавали и в Первую мировую, и во Вторую. Ничего не могут они, у них одни иностранцы, а тут одни хорваты.

Что касается Виды, то он недоумок, не понял, что такое Киев и что такое Россия. Он же футболист, он же не учился нигде. Может вообще детдомовский. Но его не надо замечать, его по-моему наказали.

Если его только предупредили, то значит надо наказать, пока он еще не уехал. Пусть ко мне придет завтра в Госдуму. Через газету пригласите его ко мне в Госдуму.

Франция - Хорватия:  онлайн-трансляция матча 

Владимир Жириновский: "Вида или недоумок, или детдомовский" //
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