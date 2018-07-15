Владимир Жириновский: "Вида - недоумок или детдомовский. Пусть ко мне придет завтра в Госдуму"

Российский политик Владимир Жириновский в интервью "СЭ" высказал свое мнение об инциденте с участием защитника сборной Хорватии Домагоем Видой, который после матча 1/4 финала ЧМ-2018 против России (2:2, пенальти - 4:3) на видео прокричал "Слава Украине".



ФИФА никак не санкционировала 29-летнего игрока, он отделался предупреждением.



- Хорватия победит 1:0. Потому что ребята молодые, задорные, а французы гнилье, - отметил Жириновский. - Они всех предавали и в Первую мировую, и во Вторую. Ничего не могут они, у них одни иностранцы, а тут одни хорваты.



Что касается Виды, то он недоумок, не понял, что такое Киев и что такое Россия. Он же футболист, он же не учился нигде. Может вообще детдомовский. Но его не надо замечать, его по-моему наказали.



Если его только предупредили, то значит надо наказать, пока он еще не уехал. Пусть ко мне придет завтра в Госдуму. Через газету пригласите его ко мне в Госдуму.

Франция - Хорватия: онлайн-трансляция матча

Владимир Жириновский: "Вида или недоумок, или детдомовский" //

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

ЧМ-2018: сетка плей-офф – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь