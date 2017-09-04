Владимир Вайсс: "Грузия приехала в Австрию за победой"

Главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс-старшийв преддверии матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Австрии отметил сильные стороны соперника. Специалист подчеркнул, что грузины будут играть на победу в предстоящей встрече.

– Австрия – хорошая команда, которая достойна быть выше четвертого места в таблице, – цитирует Worldsport.ge Вайсса. – На чемпионате Европы-2016 австрийцам очень не повезло. В составе этой сборной играют футболисты мирового класса. Например, Давид Алаба и Марко Арнаутович.

В первой игре в Тбилиси мы уступили Австрии со счетом 1:2, но с тех пор наша команда стала лучше и уверенней в себе. Поэтому в Вену мы приехали за победой.