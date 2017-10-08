Владимир Вайсс: "Грузия постарается добиться результата в Сербии на глазах у 50 тысяч болельщиков"

Главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс пообещал дать бой Сербии в матче отборочного турнира ЧМ-2018. Подопечные Владимира Вайсса занимают первое место в турнирной таблице и в случае победы попадают в финальную стадию чемпионата мира.

- Мы знаем, что это очень важная игра для Сербии и ее игроков, для которых это, вероятно, последний шанс сыграть на чемпионате мира, - цитирует zurnal.rs Вайсса. - Мы приехали в Белград, чтобы показать хороший футбол и добиться результата на глазах у 50 тысяч болельщиков.

Против Сербии с Тадичем, Митровичем, Матичем нелегко играть. У них опытный главный тренер, мой друг.