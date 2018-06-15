Владимир Стржалковский: "Саудовская Аравия – это команда, которая сборной России по силам"

Председатель ВФСО "Динамо" Владимир Стржалковский после победы сборной России над Саудовской Аравией в матче чемпионата мира-2018​ (5:0) отметил, что есть надежда на конечный успех. Также он призвал поддерживать команду.

– Есть надежда на конечный успех, я бы так сказал, – цитируют "Известия" Стржалковского. – Последние игры нашей сборной не вызывали особого оптимизма. Но Саудовская Аравия – это команда, которая нам по силам. И ребята не подвели, одержав красивую победу. Теперь нужно поддерживать сборную и надеяться, что на протяжении всего группового турнира наши футболисты продемонстрируют свои лучшие качества, свой лучший футбол и порадуют нас положительным результатом.

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Сборная России на чемпионате мира по футболу