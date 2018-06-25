Владимир Стойкович: "С Неймаром можно справиться. Те, кто в это не верит, должны собирать вещи"

Вратарь сборной Сербии Владимир Стойкович в преддверии матча группового турнира чемпионата мира против Бразилии сказал, что игроки его команды настраиваются на победу и верят в свои силы. Голкипер считает, что нет смысла ехать на столь крупные турниры, если не веришь в то, что можно обыграть столь сильного соперника.

– Мы в сборной чувствуем огромную поддержку: со стороны болельщиков, журналистов, всех вокруг, – цитирует ТАСС Стойковича. – В нас верят, и мы знаем, что способны добиться многого. Сборная Бразилии титулованный соперник, но мы способны их обыграть. Если бы мы не верили в себя, в то, что возможно обыграть Бразилию, то нам не стоило бы вообще приезжать на чемпионат мира.

Мы же все были свидетелями того, насколько сложно было бразильцам в предыдущих играх. Более того, на этом чемпионате мира уже случались неожиданные результаты. Мы верим в свои силы. Неймар и Коутинью являются самыми опасными игроками в составе бразильцев. Но с ними можно справиться. А те, кто в это не верит, должны собирать вещи и уезжать.

После двух туров сборная Сербии занимает третье место в группе E ЧМ-2018, набрав 3 очка. Бразильцы располагаются на первой строчке (4), швейцарцы – на второй (4). Четвертую позицию занимает Коста-Рика (0).

Матч Сербия – Бразилия состоится 27 июня в Москве на стадионе "Спартак".

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