Владимир Шмицер: "Салах может стать главной звездой ЧМ-2018, но сборная Египта состоит не только из него"

Бывший полузащитник "Ливерпуля" Владимир Шмицер считает, что форвард клуба и сборной Египта Мохамед Салах может проявить себя на чемпионате мира-2018. Египтяне сыграют в группе с Уругваем, Россией и Саудовской Аравией.

- Салах в этом сезоне, играя за "Ливерпуль", показал невероятный результат, он бил рекорд за рекордом и заслужил наилучших отзывов, - цитирует ТАСС Шмицера. - На мой взгляд, он может стать главной звездой чемпионата мира по футболу в России. Конечно, сборная состоит не только из него, и Египту предстоят тяжелейшие игры против России и Уругвая, но, уверен, он будет таким игроком, на которого все будут равняться.