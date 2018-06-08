22:17 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Владимир Путин записал видеообращение по случаю открытия ЧМ-2018

Владимир ПУТИН. Фото REUTERS
Владимир ПУТИН. Фото REUTERS

Президент России Владимир Путин обратился с приветствием к болельщикам и участникам чемпионата мира по футболу-2018.

– Приветствую поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты! Всех – кто уже приехал в Россию. И кто только собирается стать участником величайшего международного события – чемпионата мира FIFA, – сказал Путин в видеообращении.

Он также отметил, что для России радость и честь принимать представителей огромной футбольной семьи, а также дарить спортивный праздник.

– Надеюсь, незабываемые впечатления у вас оставят не только матчи любимых команд и мастерство игроков, но и знакомство с Россией, ее самобытной культурой, уникальной историей и богатейшей природой. С ее радушным, очень искренним и дружелюбным народом, – добавил Путин.

– Мы сделали все, чтобы наши гости – спортсмены, специалисты и, конечно, болельщики – чувствовали себя в России как дома. Мы открыли миру и нашу страну, и наши сердца. Добро пожаловать на чемпионат мира ФИФА! – сказал президент в заключении.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Дополнительная информация

http://kremlin.ru/events/president/news/57706

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