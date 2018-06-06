Владимир Путин: "Задача России - сделать так, чтобы ЧМ стал праздником для всех болельщиков"

Президент России Владимир Путин заявил, что главная задача российской стороны, принимающей чемпионат мира, – это достойное проведение турнира. Первенство планеты пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

– Самая главная, самая основная наша цель как страны-организатора этих мероприятий – достойно провести этот чемпионат, сделать, чтобы он был праздником для миллионов любителей футбола во всем мире, – цитирует "Международное радио Китая" Путина. – Это будет самым главным нашим достижением.





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