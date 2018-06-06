Владимир Путин: "Яшин и Пеле - мои любимые футболисты"

Президент России Владимир Путин заявил, что Лев Яшин и Пеле являются его любимыми футболистами. Кроме того, Путин выделил Диего Марадиону.

– У меня есть футболисты, которых я считаю выдающимися и которые, безусловно, могут претендовать на этот титул, на это звание, – цитирует "Международное радио Китая" Путина. – Среди российских, советских футболистов - это Лев Яшин, среди иностранных – Пеле. Ну, Марадона мне еще очень нравится.