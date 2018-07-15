Владимир Путин: "Уверен, что Катар проведет ЧМ-2022 на таком же высоком уровне"

Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что Катар хорошо справится с проведением чемпионата мира по футболу 2022 года. В воскресенье в Кремле состоялась символическая передача Катару полномочий на проведение турнира. Помимо Путина, в ней приняли участие эмир Катара Тамим Бен Хамад Аль Тани и президент ФИФА Джанни Инфантино.

Путин от лица России передал Катару полномочия на проведение ЧМ по футболу

– У нас сегодня приятное, торжественное мероприятие. Россия передает эстафетную палочку проведения чемпионата мира ФИФА по футболу государству Катар. Чемпионат мира в России завершается. Мы гордимся тем, что нам удалось сделать для любителей этого замечательного вида спорта. Мы и сами, вся страна, получили огромное удовольствие от общения с футболом, с болельщиками, которые приехали к нам со всего мира, – сказал Путин. – Уверен, что нашим друзьям из Катара удастся провести чемпионат мира по футболу ФИФА в 2022 году на таком же высоком уровне.

Разумеется, мы готовы делиться опытом, который у нас появился при проведении чемпионата мира по футболу текущего года, с нашими друзьями. Сделаем все для того, чтобы футбол мог выполнить свою замечательную миссию – объединять людей, страны и континенты.

В воскресенье в Москве на стадионе "Лужники" состоится финал чемпионата мира 2018 года, в котором сыграют сборные Франции и Хорватии. Встреча начнется в 18.00 по московскому времени. (Илья АНДРЕЕВ)

Франция – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча – начало в 18.00 (время московское)

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

ЧМ-2018: сетка плей-офф – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь