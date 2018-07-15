Владимир Путин: "Уверен, что финал ЧМ-2018 будет напряженным и интересным"

Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность в том, что сборные Франции и Хорватии покажут качественный футбол в финале чемпионата мира 2018 года. Об этом он заявил на встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
- Прежде всего, хочу поздравить вас праздником. Вчера я сделал это письменно, теперь же - в личной встрече. С Днем взятия Бастилии. Ну и, конечно, с выходом вашей сборной в финал чемпионата мира по футболу. Сегодня вечером посмотрим. Уверен, игра будет напряженной, интересной и порадует миллионы болельщиков во всем мире, - сказал Путин.
Матч состоится в воскресенье в Москве на стадионе "Лужники". Игра начнется в 18.00 по московскому времени. (Илья АНДРЕЕВ)
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.
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Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча - начало в 18.00 (время московское)
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https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/