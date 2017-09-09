Владимир Путин: "Стадион "Лужники" станет главной площадкой предстоящего чемпионата мира"

Президент России Владимир Путин и глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино дали начало туру Кубка мира по РФ. В мероприятии, которое прошло на открывшейся после реконструкции Большой спортивной арене "Лужники", также приняли участие чемпионы мира бразилец Бебето и француз Давид Трезеге, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

– Надеюсь, что традиции зрелищных поединков ярких побед сохранятся после реконструкции, – сказал Владимир Путин. – Стадион станет главной площадкой предстоящего чемпионата мира по футболу. Здесь пройдет матч открытия и финал этого долгожданного первенства. Такие красивые, комфортные и технически оснащенные арены будут ждать футболистов и болельщиков во всех городах-участниках чемпионата мира.

Несмотря на огромный опыт проведения крупных международных соревнований, мы готовимся к чемпионату мира со всей ответственностью. Футбол всегда был и остается самым популярным видом спорта и имеет самое большое число поклонников всех возрастов. Немало сделала наша страна для его развития, подарила таких выдающихся игроков: Лев Яшин, Игорь Нетто, Ренат Дасаев, Никита Симонян. Уверен, что будут и новые футбольные герои и новые победы. Наша сборная еще порадует наших болельщиков. Чемпионат мира даст новый импульс развитию футбола, а его материальное наследие станет центром многомиллионного футбольного братства.

А также для юных спортсменов, таких как полторы тысячи учащихся наших спортивных школ, которые собрались здесь со всей России. Проведение в России главного футбольного турнира планеты позволит нам лучше увидеть своих игроков. Мы все с нетерпением ждем этих захватывающих матчей, честной борьбы мастеров и искренних эмоций. Сегодня церемония приближает нас к этому празднику.