Владимир Путин: "Сильнейшую сборную на чемпионате мира-2018 определит не случай"

Президент России Владимир Путин перед началом жеребьевки чемпионата мира-2018 пожелал удачи всем сборным. При этом глава государства подчеркнул, что победителем турнира станет команда, которая докажет свое мастерство и выдержит напряженную борьбу.

– Церемония жеребьевки – это, по сути, воля случая. Конечно, сильнейшую сборную мира определит не случай, – сказал Путин. – Самую престижную в футболе награду получит тот, кто докажет свое мастерство, выдержит напряженную борьбу, отдаст победе все силы. Желаем всем 32 командам успеха, и приглашаю преданных болельщиков в Россию. Всем желаю всего самого доброго, удачи. До встречи в 2018 году.

Жеребьевка чемпионата мира-2018. Live!