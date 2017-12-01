Владимир Путин: "Сделаем все, чтобы чемпионат мира-2018 сообщил международную семью"

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что страна сделает все, чтобы чемпионат мира-2018 стал грандиозным праздником. Глава государства, не сомневается, что турнир станет мощным фактором для развития футбола в России.

– То, как мы умеем принимать друзей, знают все, кто приезжал в Россию хоть раз. А футболистов, сборные и их наставников мы относим к друзьям, – сказал Путин во время жеребьевки чемпионата мира. – Любовь к футболу у нас давняя и всенародная.

Я только что встречался с выдающимися футболистами. В вечность вписаны имена Льва Яшина, Никиты Симоняна, Рината Дасаева и еще десятка ярких игроков. Численность занимающихся футболом России превышает 2 миллиона человек.

Уверен, что чемпиона мира станет мощным фактором для развития этого вида спорта, прежде всего для молодежи. И мы сделаем все, чтобы чемпиона мира стал грандиозным праздником и сообщил международную семью.

Жеребьевка чемпионата мира-2018. Live!