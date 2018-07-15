Владимир Путин: "Сборные России и Хорватии порадовали миллионы болельщиков"

Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович отметил хорошую игру российской и хорватской команд на чемпионате мира по футболу 2018 года.

- Уверен, сегодня мы увидим интересный и красивый футбол. Мы сделали все для того, чтобы создать необхимые условия для всех игроков в том числе для вашей команды. И играли наши сборные, мне кажется, тоже очень хорошо. Красиво, достойно, порадовали миллионы болельщиков, - сказал Путин.

Сборные России и Хорватии сыграли друг с другом в 1/4 финала чемпионата мира (2:2, пенальти - 3:4). Хорватская команда в результате вышла в финал мирового первенства, где в воскресенье в Москве сыграет с французами. Встреча начнется в 18.00 по московскому времени. (Илья АНДРЕЕВ)

Франция – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча – начало в 18.00 (время московское)