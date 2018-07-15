Владимир Путин: "Россия может гордиться организацией ЧМ-2018

Президент России Владимир Путин заявил, что страна может гордиться организацией чемпионата мира-2018.

- Безусловно, мы можем гордиться тем, как организовали этот турнир, - цитирует ТАСС главу государства. - Мы делали это и для наших болельщиков, и для российских любителей спорта, и для всех любителей спорта во всем мире. И у нас получилось, получилось во всех аспектах этого грандиозного события.

Чемпионат мира проходил в России с 14 июня по 15 июля. Победителем турнира стала сборная Франции.

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