22:15 15 июля | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Владимир Путин: "Россия может гордиться организацией ЧМ-2018


Президент России Владимир Путин заявил, что страна может гордиться организацией чемпионата мира-2018

Безусловно, мы можем гордиться тем, как организовали этот турнир, - цитирует ТАСС главу государства. - Мы делали это и для наших болельщиков, и для российских любителей спорта, и для всех любителей спорта во всем мире. И у нас получилось, получилось во всех аспектах этого грандиозного события.

Чемпионат мира проходил в России с 14 июня по 15 июля. Победителем турнира стала сборная Франции.

Франция - Хорватия

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Дополнительная информация

https://worldcup2018.tass.ru/articles/5375648

Материалы сюжета: ЧМ-2018. Финал Франция - Хорватия
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