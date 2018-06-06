Владимир Путин рассказал, какие матчи чемпионата мира-2018 он посетит

Президент России Владимир Путин заявил, что, возможно, посетит не только матч открытия и финал, но и другие матчи чемпионата мира. Турнир пройдет в России в 11 городах и на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля.



– Да, я буду смотреть, – цитирует "Международное радио Китая" Путина. – И потом, я как глава государства, которое принимает чемпионат, должен быть на открытии, на закрытии. Я посмотрю на свой график. Если смогу, то поприсутствую, может быть, и на каких-то других играх.

В матче открытия чемпионата мира-2018 в четверг, 14 июня, сборная России сыграет с Саудовской Аравией. Игра пройдет в Москве на главной арене турнира, "Лужники".

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